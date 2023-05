Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 11 mai qui en valent le détour.

Hockey : Devils du New Jersey c. Hurricanes de la Caroline

Les Devils feront face à l’élimination jeudi soir, lors du cinquième match de la série demi-finale de l’Association de l’Est contre les Hurricanes. Depuis le début des hostilités entre les deux équipes, les «Canes» ont largement dominé, limitant notamment leurs rivaux à un seul but pendant trois des quatre matchs disputés jusqu’à maintenant. La formation de la Caroline a inscrit 17 filets dans ces duels. Dans l’unique gain des Devils, les hommes de l’entraîneur-chef Lindy Ruff l’ont emporté 8 à 4. Il y a fort à parier que le vainqueur du cinquième duel l’emportera avec un gros écart de buts.



Prédiction : Un écart de plus de 1,5 but – 1,35

Crédit photo : Getty Images via AFP





Hockey : Kraken de Seattle c. Stars de Dallas



Depuis le début de la demi-finale de l’Association de l’Ouest opposant le Kraken et les Stars, aucune des deux équipes n’a été capable de gagner deux matchs de suite. La formation texane a triomphé lors de la dernière partie, ce qui favorise la 32e équipe de la Ligue nationale de hockey. De plus, le Kraken est largement négligé par les preneurs aux livres. Leur cote pour une victoire est particulièrement alléchante.



Prédiction : Victoire du Kraken de Seattle – 2,65



Crédit photo : Getty Images via AFP

Tennis: Ugo Humbert c. Emil Ruusuvuori



Ruusuvuori et Humbert doivent croiser le fer sur terre battue pour la deuxième fois en un peu plus de deux semaines, cette fois au tournoi de Rome. À Madrid, le Finlandais avait arraché une victoire de 7-6 (6) et 7-6 (4) au Français. Ces deux jeunes hommes de 24 ans ne sont pas dominants sur cette surface, affichant tous deux un taux de victoire de moins de 49%. Leur rendez-vous précédent, à Roland-Garros, s’était aussi soldé par une courte victoire de Ruusuvuori en cinq manches. On peut s’attendre à un autre long match entre ces deux membres du top 50 mondial.



Prédiction: Total de jeux - Plus de 23,5 - 2,12