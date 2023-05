LNH: les Leafs espèrent un miracle

Les célébrations des Maple Leafs de Toronto pourraient être de très courte durée. En effet, après avoir remporté une première série éliminatoire en 19 ans, face au Lightning de Tampa Bay, la formation de la Ville Reine pourrait être balayée, ce soir, par les Panthers de la Floride, au deuxième tour.

La rencontre sera présentée dès 19h, à TVA Sports et TVA Sports Direct.

Les Panthers mènent la série 3-0.

Les hommes de Sheldon Keefe n'ont pu marquer plus de deux buts dans chacun des trois premiers duels de la série. En conséquence, ils ont subi trois défaites.

De leur côté, les Panthers continuent de surprendre, eux qui avaient vaincu au premier tour les Bruins de Boston.

Ainsi, une tâche herculéenne attend les Maple Leafs. Qui plus est, ils devront gravir cette montagne sans leur gardien de confiance, Ilya Samsonov.

Le gardien russe s’est blessé en début de deuxième période, dimanche, et son départ a ultimement mené vers la victoire de 3 à 2 des Panthers. Ceux-ci ont inscrit leurs trois réussites, dont celle de Sam Reinhart en prolongation, aux dépens du jeune Joseph Woll.

Le portier de 24 ans, qui n’a que 11 départs de saison régulière derrière la cravate, aura donc la lourde tâche de garder ses coéquipiers en vie mercredi soir, au FLA Live Arena.

«La façon dont je vois tout ça, c’est que je dois me concentrer sur l’essentiel et aborder une chose à la fois, a lancé Woll au quotidien “Toronto Star”. Je vais donner tout ce que j’ai et jouer avec cœur chaque fois que je partagerai la patinoire avec cette équipe.

«C’est un match de hockey comme un autre. Mon approche est la même que pour toutes les autres parties que j’ai disputées dans ma vie.»

Plus facile à dire qu’à faire ? Les Panthers ont tout de même inscrit en moyenne 3,6 buts par match depuis le début du bal printanier et présentent un taux de réussite de 25% en attaque massive.

Néanmoins, Woll a bien paru en sept duels en 2022-2023, affichant un dossier de 6-1-0, un taux d’efficacité de ,932 et une moyenne de buts alloués de 2,16. Et il a la confiance du groupe de meneurs des Leafs, à commencer par Auston Matthews.

«[Woll] a été très solide pour nous dès qu’on lui a fait appel, a noté le numéro 34. Je le connais depuis nos débuts dans le hockey junior. Il a tellement progressé, autant comme gardien que mentalement. Il est un très bon gars. Il vient travailler à l'aréna tous les jours, et ce, le sourire au visage.»

Le fiasco Murray

La question des gardiens de but, surtout lors des séries éliminatoires, en est une sempiternelle pour l’équipe de la Ville Reine. Jack Campbell, Frederik Andersen, James Reimer : nombreux sont les portiers qui sont passés de héros à zéro avec les Leafs.

Le directeur général Kyle Dubas a tenté d’y remédier, l’été dernier, en offrant un contrat à Samsonov et en faisant l’acquisition de Matt Murray, des Sénateurs d’Ottawa.

Embêté par de nombreuses blessures, ce dernier n’a pris part qu’à 26 duels avec sa nouvelle formation. Son impact de 4,69 millions $ sur la masse salariale jusqu’en 2024 ne fait pas bien paraître Dubas pour l’instant.

Désormais en bonne santé, Murray, double champion de la coupe Stanley, prend son mal en patience et servira d’adjoint à Woll.

«Ce sera bien d’être un peu plus impliqué, a souligné l’Ontarien de 28 ans. Je suis très excité, c’est sûr. J’ai hâte à [mercredi] soir.»

En 2016, lorsqu’il a mené les Penguins de Pittsburgh vers la terre promise, Murray pouvait recevoir les conseils du vétéran Marc-André Fleury. À son tour, il épaule son collègue comme il le peut.

«[Woll] sait exactement ce qu’il doit faire, a conclu Murray. Il est tout un gardien. Il est un professionnel et un jeune homme de qualité. Je suis là pour le soutenir, mais j’essaie de lui laisser l’espace dont il a besoin.»