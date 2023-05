Les Canucks veulent larguer des joueurs

Incapables d’accéder aux séries éliminatoires cette année et ayant vécu une saison mouvementée marquée par un changement d’entraîneur, les Canucks de Vancouver tentent de trouver des solutions en prévision de la prochaine campagne et certains éléments risquent de boucler leurs valises cet été.

La formation de la Colombie-Britannique veut alléger un peu sa masse salariale, car la prolongation de contrat de l’attaquant J.T. Miller sera en vigueur dès le 1er juillet et occupera 8 millions $ du total de l’équipe. C’est sans compter les ententes très lucratives de Quinn Hughes et d’Elias Pettersson, qui représenteront respectivement 7,85 millions $ et 7,35 millions $ sur la masse en 2023-2024.

Aux dires du journaliste Frank Seravalli, du site Daily Faceoff, l’organisation concernée magasine quelques actifs, dont un en particulier.

«Les Canucks ont tenu sous une cadence très agressive des pourparlers avec quelques équipes afin d’avoir minimalement une idée de ce que pourrait coûter l’envoi d’un ou de deux contrats à un autre club. Je pense que beaucoup d’attention a été portée vers Conor Garland. Cependant, [le directeur général] Patrik Allvin a affiché une grande ouverture d’esprit, selon ce que j’ai entendu», a-t-il dit au cours d’un balado de la chaîne Sportsnet.

Sauf que la tâche du DG ne s’annonce pas facile.

«Il veut comprendre l’ampleur du prix avant de prendre une décision. Donc, il a entamé des discussions et c’est sur le radar de tout le monde. D’après ce que je saisis, les Canucks ont constaté que la facture est très élevée.»

Garland écoulera l’an prochain la deuxième campagne d’un pacte de cinq ans et de 24,75 millions $; son impact salarial est de 4,95 millions $ chaque saison. En 2022-2023, l’ancien des Coyotes de l’Arizona a récolté 17 buts et 29 mentions d’aide pour 46 points en 81 rencontres.