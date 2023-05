Cet athlète légendaire souffre du hoquet depuis près d’un an

L’ancien joueur de la NFL et du baseball majeur Bo Jackson souffre d’une condition médicale très particulière : il a un hoquet persistant depuis de nombreux mois.

L’homme de 60 ans a révélé sa condition lors d’une entrevue avec la station de radio de Birmingham WJOX-FM. Pendant celle-ci, il a été questionné sur son absence pendant l’inauguration de la statue de son ancien coéquipier à l’Université Auburn Frank Thomas.

À lire aussi: Tom Brady s'attaque à la désinformation

À lire aussi: L'aventure de la NFL débute pour Matthew Bergeron

«Je n’y étais pas parce que j’ai le hoquet. J’ai le hoquet sans arrêt depuis le mois de juillet, a indiqué Jackson. Je vais subir une intervention médicale d’ici la fin de la semaine, et ce, pour tenter de remédier à la situation. J'ai été occupé à m'asseoir chez le médecin, qui m’a piqué, éclairé ma gorge, sondé de toutes les manières possibles pour savoir pourquoi j'ai ce hoquet. C'est la seule raison pour laquelle je n'étais pas là.»

«Absolument pas», a ensuite répondu Jackson quand on lui a demandé si les médecins avaient trouvé ce qui causait son hoquet, ou bien une solution pour y mettre un terme.

«J’ai tout essayé : avoir peur, être suspendu les chevilles dans les airs, boire de l’eau, de renifler le derrière d’un porc-épic... Rien ne fonctionne.»

Jackson a été un véritable phénomène dans la fin des années 1980, alors qu’il était l’un des meilleurs joueurs dans la NFL et dans le baseball majeur.

En quatre saisons (1987 à 1990) comme porteur de ballon des Raiders de Los Angeles, il a amassé 2782 verges et 40 touchés en 515 courses. Jackson a aussi porté les couleurs des Royals de Kansas City (1986 à 1990), des White Sox de Chicago (1991 et 1993) et des Angels de la Californie (1994), maintenant une moyenne au bâton de ,250. Il a également frappé 141 coups de circuit en 2393 apparitions à la plaque.

Les deux carrières professionnelles de Jackson ont été assez brèves en raison d’une blessure récurrente aux hanches.