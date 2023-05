Un important indice sur la stratégie du CH au 5e rang est révélé

Les Canadiens vont repêcher le joueur qu'ils considèrent comme étant le meilleur disponible au cinquième rang du prochain repêchage.

C'est du moins ce que Michel Therrien a déclaré lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», mardi.

«Dans une situation comme ça, l'important est d'y aller avec le meilleur joueur. Moi, j'irais avec le gars qui a le plus de talent et celui qui peut avoir le plus d'impact sur ton équipe. C'est délicat, mais selon moi, ils vont y aller avec le joueur qui a le plus de potentiel. Ils vont faire abstraction de tout. Tous les gens avec qui j'ai travaillé sont toujours allés avec le meilleur joueur qu'ils pensaient.»

L'ancien entraîneur dresse d'ailleurs un parallèle entre le dossier de Matvei Michkov et celui de Logan Mailloux en 2021.

«Si on fait la comparaison avec Logan Mailloux, il était probablement sur toutes les listes. À l'époque, j'étais à Philadelphie et j'avais demandé personnellement au directeur général, Chuck Fletcher, à quel rang il se retrouvait sur notre liste. Il m'avait répondu entre 10 et 15, mais je ne me souviens pas exactement.»

Therrien avoue que même si les Flyers aimaient le joueur qu'était Logan Mailloux, il était hors de question pour les propriétaires de le réclamer.

«Lorsqu'il y a une controverse et que c'est plus délicat, ce sont souvent les propriétaires qui vont prendre la décision finale. Dans le cas de Logan Mailloux, plusieurs clubs voulaient le repêcher avant, mais il avait demandé à ne pas être repêché. Du côté des Flyers, il n'était pas question pour Comcast de repêcher un joueur et d'avoir des effets négatifs sur la compagnie.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.