Surprise, Stephen Curry est humain

C’est connu, Stephen Curry est une vraie machine pour réussir des paniers au basketball. La pression commence toutefois à s’accumuler sur les épaules du meneur des Warriors de Golden State, qui sont en difficulté dans leur série contre les Lakers de Los Angeles.

LeBron James et sa bande ont gagné le quatrième match 104 à 101, lundi soir, et auront l’occasion d’éliminer leurs rivaux californiens dès mercredi. Ce duel aurait pu prendre une autre direction, puisque les Warriors avaient sept points d’avance avant le quatrième quart.

Une séquence en particulier a marqué la fin de rencontre, quand Curry a raté coup sur coup ses lancers de trois points. Pendant que le pointage était de 102 à 101, Anthony Davis n’a pas lâché d’une semelle la vedette de Golden State.

«Il est tout un joueur. Il n’y a pas de lancer qu’il ne peut pas réussir, a mentionné “AD” au réseau de télévision Spectrum SportsNet après la rencontre. Il prend tous les tirs difficiles et il les réussit. Je voulais seulement m’assurer de rendre son travail ardu et le faire lancer au-dessus d’une main dangereuse et prier pour qu’il rate. Il a raté, s’est réessayé, et je voulais juste le défendre encore pour le faire rater de nouveau.»

Malgré tout, Curry a conclu avec un triple-double de 31 points, 10 rebonds et 14 passes décisives. Ce ne fut pas suffisant, mais c’était bien difficile de lui en demander davantage.

«Il est le général du parquet, l’a décrit son coéquipier Gary Payton en conférence de presse. [...] Comme vous avez pu le constater, il peut encore marquer. Il fait un peu de tout. Il est notre leader et nous tentons seulement de lui rendre la tâche plus facile.»

Une ambiance positive

Même si les Lakers mènent la série 3 à 1, les Warriors ne baissent pas les bras et sont même plutôt zen. Les champions en titre de la NBA ont aussi fait face à l’élimination lors de la ronde précédente, quand les Kings de Sacramento avaient forcé la tenue d’un septième affrontement.

«Nous avons beaucoup de cœur dans cette équipe, beaucoup d’abnégation. Alors quand nous sommes dos au mur, nous devons revenir en puissance. Nous avons beaucoup de gars ici qui sont prêts, et nous devons sortir fort et frapper les premiers», a expliqué Payton.

«Nous devons tous faire des ajustements, nous devons tous jouer mieux, a simplement rappelé Curry. [...] Nous avons confiance en notre capacité de tirer le positif du match de ce soir [lundi]. Nous voulons protéger notre domicile. Nous devons rester positifs, peu importe à quel point ce fut dur. C’est loin d’être terminé.»

Mercredi, les Warriors tenteront de profiter de l’énergie de leurs partisans au Chase Center pour demeurer en vie.