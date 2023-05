La victoire des Blackhawks lors de la loterie de la LNH, lundi, vient de tout changer pour la formation de Chicago.

C'est du moins ce que Jimmy Waite a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi.

«Un joueur comme Connor Bedard, ça ne passe pas très souvent. Ça va certainement accélérer la reconstruction des Blackhawks. On va construire autour de lui. On a plusieurs autres choix au repêchage aussi. L'avenir est donc très excitant pour nous. C'est entre les mains de nos dépisteurs en ce moment.»

Le Québécois se dit également tout aussi emballé que les amateurs en prévision de la prochaine campagne. Depuis l'annonce de la nouvelle, la vente de billets de saison a explosé à Chicago.

«Il y a une belle frénésie depuis l'annonce du premier choix. Nos partisans méritent ça. Ils ont été patients dans les dernières saisons. C'est un beau cadeau pour eux, mais pour nous également.»

L'entraîneur des gardiens chez les Blackhawks ne s'attend toutefois pas à ce que la présence de Connor Bedard à Chicago fasse en sorte que Jonathan Toews et Patrick Kane effectuent un retour avec l'équipe la saison prochaine.

«C'est une belle transition. On ne pouvait pas espérer mieux. C'est certain que c'est dur de perdre des monuments comme Toews et Kane. Ce sont eux qui nous ont permis de gagner trois fois la coupe Stanley. Je pense que la page est bien tournée, mais on ne sait jamais, il peut y avoir des surprises.»

