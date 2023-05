Mondial de hockey : Un premier test réussi pour le Canada

La formation qui représentera le Canada au Championnat du monde de hockey a remporté son match préparatoire, mardi à Budapest, en défaisant la Hongrie au compte de 5 à 2.

Cody Glass a sonné la charge chez les vainqueurs. Celui qui porte les couleurs les Predators de Nashville dans la Ligue nationale a touché la cible à trois reprises.

Samuel Blais et Lawson Crouse ont été les autres buteurs du Canada, tandis que la réplique du pays européen est venue des bâtons d’Istvan Sofron et Vilmos Gallo.

Devant la cage canadienne, Samuel Montembeault et Devon Levi ont partagé le travail. Ils ont chacun accordé un but, eux qui ont respectivement reçu 13 et 16 lancers.

Les hommes de l’entraîneur-chef André Tourigny disputeront leur premier affrontement du tournoi vendredi prochain. Pour l’occasion, ils affronteront les Lettons à Riga.

La compétition se déroulera jusqu’au 28 mai, en Lettonie et en Finlande.