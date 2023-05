Leylah Fernandez laisse échapper une avance et s’incline d’entrée de jeu à Rome

Leylah Fernandez a fait preuve de résilience à son premier match de simple au tournoi de Rome, mais son adversaire Aliaksandra Sasnovich aussi. La Biélorusse a profité des instants de flottement de la Québécoise pour l’emporter en trois manches de 7-6(4), 4-6 et 6-3, mardi.

Ce revers fera très mal à Fernandez, qui s’était forgé une avance de 3 à 0 au troisième set. Incapable de garder le rythme par la suite, elle a laissé filer six jeux consécutifs en étant brisée à trois reprises.

La joueuse de 20 ans n’a pas gagné en simple depuis plus d’un mois, ayant aussi été écartée dès le premier tour à Madrid il y a un peu moins de deux semaines.

La 50e raquette de la WTA a connu maintes difficultés au service. Elle n’a mis que 49 % de ses premières balles en jeu et a été victime de huit doubles fautes. Ce ne fut pas nécessairement mieux pour Sasnovich, qui pointe au 44e échelon, elle qui a été victime de cinq bris comme Fernandez.

La Lavalloise est aussi inscrite au tableau en double à Rome et disputera son match de premier tour avec l’Américaine Taylor Townsend jeudi. Elles affronteront la Japonaise Makoto Ninomiya et la Roumaine Monica Niculescu. Il y a quelques jours à peine, Fernandez et sa coéquipière avaient atteint le carré d’as à Madrid.

Il ne reste qu’un seul représentant du Canada à Rome : le Québécois Félix Auger-Aliassime. Le 10e meilleur joueur au monde amorcera la compétition vendredi contre le vainqueur du duel tout australien entre Alexei Popyrin et Christopher O’Connell.