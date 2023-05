Le dossier Matvei Michkov vu par un informateur proche des Russes

Des informations obtenues par le TVASports.ca de la part d’une source bien branchée dans les cercles du hockey russe nous aident à faire la lumière sur le mystérieux dossier de Matvei Michkov, qui pourrait être retenu dans la KHL au-delà de la saison 2025-2026 en raison d’un jeu de coulisses du SKA de Saint-Pétersbourg.

«L’équipe qui le repêchera devra être patiente, a prévenu notre espion, une personnalité connue qui jouit d’une réputation très enviable en Amérique du Nord. Le SKA pourrait le convaincre de prolonger pour deux années supplémentaires au terme de son contrat de trois ans.»

La stratégie du SKA? Un peu de chantage.

«Le SKA pourrait le séduire avec d’énormes sommes d’argent et le menacer de l’écarter de sa formation lors de la dernière année de son contrat s’il ne prolonge pas avec l’équipe. Ce serait 100% leur genre de faire cela.

«Le DG qui va repêcher Michkov doit se préparer à ce que l’échéancier de son arrivée en Amérique du Nord puisse ressembler à celui d’Artemi Panarin et de Kirill Kaprizov.»

Ce n’est qu’à l’âge de 23 ans que Kaprizov et Panarin ont traversé l’océan Atlantique, après six et sept saisons dans la KHL respectivement.

«Selon les informations que je détiens, et ce sont des informations très fiables, je m’attendrais à ce qu’il sorte entre les huitième et 11e rangs», a prédit notre homme.

Préjugés et bobards

Notre source déplore par ailleurs que plusieurs informations erronées circulent chaque année au sujet des meilleurs espoirs russes, et Michkov n’y fait pas exception.

Les théories conspirationnistes concernant le décès du père de Michkov sont, d’après lui, de la bouillie pour les chats.

«Chaque fois qu’on retrouve un Russe parmi les espoirs les plus talentueux de la cuvée du repêchage, il y a de l’exagération. Ça prend des proportions démesurées. Le père de Michkov est mort de causes naturelles. Ç’a été double et triple vérifié.»

Notre homme s’attend d’ailleurs à ce que des rumeurs remettant en doute la date de naissance de Michkov fassent surface au cours des prochaines semaines.

«Tout le monde peut inventer de la m*rde... c’est ce que les gens font. Surveille ça. Des gens vont dire qu’il n’est pas né en 2004, mais davantage autour de 1999. Tu vas entendre ça prochainement.»