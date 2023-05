Dans les coulisses du retour de Phillippe Aumont

Phillippe Aumont est l’invité de la semaine du balado de baseball de TVA Sports, «Les buts remplis».

L’animateur Sylvain Rondeau et son fidèle collaborateur Benoît Rioux, du Journal de Montréal, abordent plusieurs sujets avec le lanceur québécois, dont sa retraite et son expérience avec l’équipe du Canada à la Classique mondiale de baseball. Il nous amène aussi dans les coulisses de son retour.

Rappelons qu’en mars dernier, Aumont est sorti provisoirement de sa retraite sportive pour représenter son pays à la Classique mondiale, organisée à Phoenix, en Arizona. Trois autres joueurs québécois y ont participé (Édouard Julien, Abraham Toro, Otto Lopez), en plus de Denis Boucher, qui agissait à titre d’entraîneur des lanceurs, et de Russell Martin, dans les rôles d’entraîneur adjoint et de conseiller.

Par ailleurs, il est également question de Baseball Québec qui tente de pallier la pénurie d'arbitres au niveau mineur. Écoutez l’épisode complet ici :