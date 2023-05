Un vétéran dans la mire de Kent Hughes?

Si jamais les Canadiens avaient la chance de repêcher Connor Bedard, un important travail attendrait la direction de l'équipe.

C'est du moins ce que Maxim Lapierre a déclaré lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», lundi.

«Peu importe l'équipe qui va le repêcher, ce sera important de bien l'entourer. Dans le cas de Montréal, je pense qu'il faudrait absolument aller chercher un vétéran à l'attaque. Je suis désolé, mais quand je regarde notre alignement, je considère que ça prendrait un Nicolas Deslauriers ou un Ryan Reaves. Ça va prendre des choses pour l'entourer.»

L'analyste ajoute toutefois qu'il y a un autre nom qui figure au sommet de sa liste.

«Je n'aurais aucune gêne à signer Corey Perry. Ce serait le premier joueur que je voudrais contacter à l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Je ne serais pas gêné de lui en offrir un peu plus et de lui donner un contrat de deux ans, même s'il ralentissait et qu'il ne pourrait pas jouer 82 matchs.»

