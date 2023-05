Tom Brady s’attaque à la désinformation

Tom Brady a dû réfuter une rumeur concernant son avenir d’analyste à la télévision.

La semaine dernière, le journaliste du quotidien «New York Post» Andrew Marchand affirmait que l’ancien quart-arrière de la NFL songeait sérieusement à renoncer à son contrat avec le réseau FOX.

«Sports Illustrated» a repris la nouvelle sur son compte Instagram et Brady en a profité pour donner l’heure juste. Sous la publication du magazine, il a simplement écrit : «FakeNews».

Le détenteur de sept bagues du Super Bowl détient une entente de 10 ans, d’une valeur de 375 millions $, avec FOX Sports. En mai 2022, l’homme de 45 ans s’était engagé à rejoindre l’équipe d’experts du réseau quand il ne serait plus à l’œuvre sur le terrain.

Brady a annoncé sa retraite comme footballeur en février dernier, mais a aussi indiqué qu’il n’amorcera pas sa carrière d’analyse à la télévision avant l’automne 2024.

«Je veux être bon dans ce que je fais, avait déclaré Brady à l’époque. La semaine dernière, j’ai parlé avec les gens de FOX Sports. Les dirigeants me permettent de commencer mon opportunité à FOX à l'automne 2024 et c’est quelque chose de formidable pour moi.»

Brady a porté les couleurs des Patriots de 2000 à 2019 et a remporté le Super Bowl à six occasions avec le club de la Nouvelle-Angleterre. Il s’est ensuite joint aux Buccaneers de Tampa Bay et a soulevé le trophée Vince-Lombardi une autre fois.