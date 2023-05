Maple Leafs: une statistique qui explique tout

Si les Maple Leafs de Toronto font déjà face à l’élimination, c’est en grande partie à cause du manque de productivité de leurs gros canons offensifs.

Depuis le début de la série contre les Panthers de la Floride, Auston Matthews, William Nylander, Mitch Marner et John Tavares n’ont toujours pas marqué le moindre but. Les Leafs n’ont pas connu une telle disette durant toute la saison. En fait, au moins un joueur du «big 4» a inscrit un but dans 76 des 82 matchs.

«C’est la première fois que le "big 4" passe trois matchs de suite sans marquer un but. Pourquoi cette première arrive en séries? Est-ce normal? Non», a souligné le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie à l’émission «JiC», lundi.

«Tu vois que les Leafs sont à court de solutions, a-t-il ajouté. Ce n’est pas jojo. Les partisans des Leafs ne sont pas déçus, ils sont furieux. C’est récurrent comme problème.

«Est-ce que vous comprenez pourquoi les Maple Leafs tirent de l’arrière 3-0 dans la série? C’est peut-être dans le vestiaire que ça se passe. Je pense que ça ressemble à ça.»

Voyez le segment complet de Renaud Lavoie à l’émission «JiC» dans la vidéo ci-dessus.