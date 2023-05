Loterie LNH: l’espoir encore bien présent pour le CH

C’est ce soir qu’aura lieu la tant attendue loterie de la LNH, qui permettra de découvrir quelle formation du circuit Bettman aura le privilège de repêcher au premier rang du prochain encan amateur. Mais, l’espoir demeure entier et le suspense, total, puisque plusieurs surprises de taille sont survenues au cours des dernières années.

La loterie sera présentée, dès 19h30, à TVA Sports et TVA Sports Direct.

Les histoires de loteries sont nombreuses et hyper intéressantes depuis 1995, année où le premier tirage a eu lieu.

Au fil des années et décennies, les règles de la loterie ont beaucoup changé et ont été raffinées. Ainsi, toute comparaison doit être suivie d’un astérisque.

Toutefois, au bout du compte, et c’est une constante, l’équipe terminant au dernier rang du classement général a beaucoup moins de chance de remporter la loterie que de la perdre. Ce sont des mathématiques. Et 2023 ne fait pas exception puisque les Ducks d’Anaheim ont des probabilités de 25,5 % de remporter la loterie; les meilleures. Mais, ils ont également 74,5 % des chances de la perdre.

Ainsi, il y a trois chances sur quatre, environ, que Connor Bedard atterrisse dans un autre endroit qu’Anaheim, et ce, même si les Ducks sont les favoris pour remporter la loterie

Si l’on prend les 28 loteries qui ont eu lieu de 1995 à 2022 et que l’on soustrait la «Loterie lock-out» de 2005 et la «Loterie Covid» de 2020, la pire équipe de la saison régulière a remporté le tirage au sort tant convoité à 10 reprises, pour un pourcentage de réussite de 38,4 %. Mais c’est tout de même 16 fois sur 26 qu’une autre équipe que celle attendue soit sortie du boulier.

Ça vous donne de l’espoir, partisans des Blackhawks, Blue Jackets, et compagnie. Et vous, les partisans des Canadiens?

Des règles qui changent

Comme dit précédemment, les règles du jeu ont passablement changé au fil des ans.

De 1995 à 2012, le gagnant de la loterie ne pouvait améliorer son sort de plus de quatre rangs. Ainsi, ce n’était que les cinq pires équipes de la saison régulière qui pouvaient avoir l’espoir de repêcher au premier échelon.

De 2013 à 2015, le gagnant de la loterie choisissait au premier échelon.

De 2016 à 2020, les trois premiers choix étaient décidés par trois différents tirages.

En 2021, c’était deux tirages pour les deux premiers choix.

Depuis 2022, les équipes ne peuvent maintenant plus améliorer leur sort de plus de 10 rangs et ne peuvent remporter la loterie plus de deux fois en l’espace de cinq ans.

Ça donne le tournis tout ça. Et c’est sans les probabilités, qui sont passées de 25 %, avant 2015, à 20 % (2015-2017), à 18,5 % (2018-2021), avant de remonter à 25,5 % (2022-), de sélectionner au premier rang.

Histoires de loteries

Deux loteries ressortent du lot, malgré tous les changements au fil des années. Celle de 2005 (Loterie lock-out), lorsque toutes les équipes avaient une chance de l’emporter. Finalement, les Penguins, qui étaient l’une des cinq équipes avec le plus de chances, sont sortis vainqueurs et ont pu mettre la main sur Sidney Crosby. Cette année-là, le Tricolore s'était prononcé au cinquième échelon et avait jeté son dévolu sur un certain gardien du nom de Carey Price.

Puis, il y a eu celle de 2020 (Loterie Covid), où l’une des huit équipes éliminées au tour de qualification des séries (à 24 équipes exceptionnellement) a été sélectionnée. Lors d’un deuxième tirage où ces huit clubs avaient chacune des probabilités de 12,5 % de triompher, ce sont les Rangers de New York qui ont joué de chance pour s'approprier, ensuite, les services du Québécois Alexis Lafrenière.

Les autres loteries se sont déroulées selon les probabilités et règlements du temps.

Histoires de repêchages

Ainsi, comme dit précédemment, lors de 10 des 26 dernières loteries «conventionnelles», c’est la pire équipe qui a hérité du premier choix. Donc, à 16 reprises, une surprise est survenue. Et au cours de ces 16 occasions, l’équipe causant la surprise a pu sélectionner au premier rang 10 fois. Les six autres, cette formation ne pouvait accéder à la sélection initiale du repêchage, ne pouvant s'améliorer de plus d'un certain nombre de rangs, ou encore, avait effectué un échange, la privant de la première sélection.

La plus fascinante histoire est celle de 1998 quand techniquement, les Panthers de la Floride avaient remporté la loterie. Toutefois, en raison d’un échange à l’automne 1997, ce choix était la propriété des Sharks de San Jose, qui avaient accédé aux séries cette année-là. Mais, au printemps 1998, la formation californienne avait réalisé une transaction avec le Lightning impliquant un droit pour les «Bolts» d’échanger les choix de premier tour des deux clubs s'ils le désiraient. La formation de la Floride a ainsi exercé son droit et repêché le Québécois Vincent Lecavalier.

Donc, après tous ces chiffres et toutes ces histoires abracadabrantes, à la fin, les probabilités sont en faveur que Connor Bedard ne joigne pas les rangs des Ducks d’Anaheim. Et ça, c’est une raison de s’exciter si vous êtes un partisan des 15 autres équipes dans la loterie... dont les Canadiens de Montréal, et ce, même s’ils n’ont qu’une probabilité théorique de 8,5 % de sortir le champagne du réfrigérateur.

Pires équipes en saison régulière, vainqueurs de la loterie, premiers choix