Les meilleurs cinquièmes choix de l’histoire

Pour la septième fois de leur histoire, les Canadiens de Montréal ont hérité du cinquième choix au total au repêchage. En 2005, à la dernière occasion où il avait eu l’occasion de parler à ce rang, le Tricolore avait jeté son dévolu sur un certain Carey Price.

Outre le gardien britanno-colombien, le Tricolore a fait une autre bonne sélection au cinquième échelon avec Petr Svoboda en 1984. Les choix de Pierre Bouchard (1965) et Phil Myre (1966) sont à débattre, tandis que ceux de Cam Connor (1974) et Ray Martyniuk (1970) se passent de commentaires.

Voici, toutes équipes confondues, les meilleurs joueurs ayant été appelés en cinquième place dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Carey Price – Canadiens de Montréal (2005)

À tout seigneur, tout honneur, le Bleu-Blanc-Rouge a fait un coup de génie en repêchant tôt ce gardien qui est par la suite devenu le plus victorieux de son histoire. Même s’il jongle encore avec l’idée de prendre sa retraite après plusieurs saisons affectées par les blessures, Price demeure l’un des meilleurs de l’histoire à avoir enfilé les grosses jambières. Il a disputé plus de 700 parties et gagné les trophées Hart, Vézina, Ted-Lindsay et William-Jennings.

Jaromir Jagr – Penguins de Pittsburgh (1990)

Bien avant Price, il y a eu Jagr. Difficile de croire que le deuxième meilleur pointeur de tous les temps a été sélectionné après quatre autres hockeyeurs. Owen Nolan, Petr Nedved, Keith Primeau et Mike Ricci ne sont pas mauvais du tout, au contraire, mais n’ont pas eu l’impact du grand Tchèque. Avec 1921 points au compteur et une carrière dans la LNH qui s’est poursuivie jusqu’à la mi-quarantaine, Jagr est une véritable légende.

Phil Kessel – Bruins de Boston (2006)

Un an après Price, les Bruins ont aussi tiré un billet gagnant au cinquième échelon. Kessel a passé la majorité de sa carrière loin de Boston, faisant notamment la pluie et le beau temps avec les Maple Leafs de Toronto et les Penguins. Malgré son style peu orthodoxe, l’ailier droit s’est démarqué par sa résilience exceptionnelle. Kessel détient le record de l’homme de fer en ayant disputé 1064 matchs de saison régulière consécutifs. Sa séquence est d’ailleurs toujours active.

Scott Stevens – Capitals de Washington (1982)

Impossible de songer aux années 1980 et 1990 dans la LNH sans avoir une pensée pour Scott Stevens. Le robuste défenseur s’est démarqué par son talent offensif certain, mais aussi par ses lourdes mises en échec. L’Ontarien vient au troisième rang pour les parties en saison régulière (1635) et en séries éliminatoires (233) pour un arrière. En 1982, un autre grand défenseur a été sélectionné tout juste après lui au sixième échelon : Phil Housley.

Blake Wheeler – Coyotes de Phoenix (2004)

Décidément, le milieu des années 2000 était plutôt bon pour le cinquième rang. Or, Wheeler n’a jamais porté l’uniforme des Coyotes, débutant plutôt avec les Bruins en 2008. Il est ensuite devenu le cœur et l’âme de la nouvelle mouture des Jets de Winnipeg, en étant d’ailleurs le capitaine de 2016 à 2022. Il compte à sa fiche deux saisons de 91 points et 922 points en tout. Cet excellent passeur a aussi le physique de l’emploi, à 6 pi 5 po et 220 lb.

Mentions honorables : Bill Guerin (1989), Thomas Vanek (2003), Rick Vaive (1979), Richard Martin (1971), Tom Barrasso (1983) et Elias Pettersson (2017).