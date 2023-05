CF Montréal : le premier derby contre l’ennemi torontois

Les amateurs canadiens de ballon rond seront gâtés dans la prochaine semaine, puisque le CF Montréal et le Toronto FC s’affronteront deux fois de suite. Ça commencera mardi avec un duel sans lendemain en Championnat canadien.

Le «derby de la 401», comme il est souvent désigné, est l’une des meilleures rivalités du soccer nord-américain. Bien que de nouveaux acteurs soient impliqués dans cette lutte sans merci, ils comprennent facilement le lien qui unit Montréal et Toronto.

À lire aussi: Le CF Montréal triomphe à domicile

«Ça vous donne un “boost”. Tout ce que vous avez fait avant un derby ne compte plus vraiment», a mentionné lundi en conférence de presse l’entraîneur-chef Hernan Losada, qui a connu de nombreuses rivalités durant sa carrière de joueur.

«Je sais que ça représente beaucoup, a indiqué l’ailier Ariel Lassiter, qui a vécu les affrontements floridiens entre Orlando et Miami. J’ai vécu quelque chose de semblable à Miami et dans ma carrière, avec les derbys. C’est important pour les amateurs. Je suis heureux d’en faire partie et d’être de ce côté.»

C’est d’abord en quart de finale de la Coupe des voyageurs que les deux clubs canadiens croiseront le fer. Ce duel aux allures de finale avant l’heure sera en tête d’affiche de ce deuxième tour.

«C’est différent parce que c’est un match “tout ou rien”. Si gagnes, tu passes, sinon, tu es éliminé. On joue à l’extérieur, c’est un derby contre Toronto. On va prendre ça très au sérieux et essayer de garder notre élan positif», a assuré Losada.

Un aspect mental

C’est avec son précédent match en Championnat canadien que le CF Montréal s’est relancé. Après avoir battu Vaughan Azzurri 2 à 0 le 18 avril, le Bleu-Blanc-Noir a remporté ses trois parties suivantes en Major League Soccer (MLS) par le même pointage.

«Notre défense collective a été très bonne dans les derniers matchs. Nous voulons continuer ainsi pour les prochaines semaines et idéalement jusqu’à la fin de la saison», a soutenu le défenseur Joel Waterman, suspendu pour le match de samedi, de nouveau contre Toronto, en raison d’une accumulation de cartons jaunes.

«Je crois que nous avions un problème d’état d’esprit, a renchéri le Britanno-Colombien. Nous devions défendre avec autant de passion qu’un attaquant aime marquer des buts. Nous voulons bloquer des tirs, dégager avec la tête et garder le ballon à l’extérieur de notre filet. C’est notre travail.»

Une vengeance

À titre comparatif, le CF Montréal est 11e au classement de l’Association de l’Est de la MLS, tandis que Toronto est 13e. Le duo italien composé de Lorenzo Insigne et de Federico Bernardeschi est toujours à surveiller.

«C’est une équipe avec beaucoup de qualités individuelles. Peut-être qu’elle cherche encore la bonne dynamique collective, mais c’est une équipe à respecter parce qu’elle pourrait être plus haute que sa position au classement. Les matchs de coupe sont spéciaux. [...] Avec le rythme ou non, si tu n’es pas concentré, tu seras éliminé», a sagement rappelé Losada.

En voici la preuve ; l’an dernier, malgré un excellent rendement en championnat domestique, Montréal a été battu 4 à 0 par Toronto en demi-finale du tournoi canadien...

Dans les autres matchs quart de finale, les Whitecaps de Vancouver affronteront York United, le Forge FC sera confronté à l’Atlético Ottawa, et le Pacific FC bataillera avec les surprenants TSS Rovers.

-Après Mathieu Choinière au cours des deux semaines précédentes, le CF Montréal était de nouveau représenté sur l’équipe de la semaine de la MLS, lundi. Les défenseurs Aaron Herrera et Rudy Camacho ont été récompensés pour leurs performances lors de la victoire de 2 à 0 contre Orlando City SC, samedi.