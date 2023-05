Ce Québécois est devenu un joueur clé chez les Panthers

Les Panthers de la Floride se trouvent à une seule victoire d’accéder à la finale de l’Association de l’Est de la Ligue nationale et l’une des raisons expliquant leurs succès se nomme Anthony Duclair.

Le Québécois a clairement réussi son retour après avoir subi une blessure au tendon d’Achille durant la dernière saison morte. L’attaquant a dû se soumettre à une opération et patienter jusqu’au 24 février avant de disputer son premier match de la campagne. Or, s’il a vécu des hauts et des bas dans le dernier droit du calendrier régulier, il vaut son pesant d’or en séries. Le patineur de 27 ans a inscrit cinq points à ses six dernières sorties pour aider les siens à voguer sur une séquence victorieuse.

Dans le troisième match de la série face aux Maple Leafs de Toronto, dimanche, il a créé l’égalité en profitant d’une échappée tôt au deuxième engagement; la Floride l’a éventuellement emporté 3 à 2 en prolongation. Son trio complété par Aleksander Barkov et Carter Verhaeghe a été nettement plus visible que les canons de l’adversaire.

«Je commence à me sentir mieux. Ce fut évidemment difficile de rater pratiquement toute l’année, sauf que mes partenaires de trio me donnent tellement de confiance, tout comme le personnel d’entraîneurs, a louangé Duclair, tel que rapporté par le site floridahockeynow.com. J’ai regardé les vidéos afin d’apprendre à suivre le système de jeu, même mieux que dans la saison. C’est aussi le moment où vous souhaitez jouer.»

Aussi, l’ancien des Sénateurs d’Ottawa entre autres semble ressembler davantage à celui ayant marqué 31 buts en 2021-2022. «Je me sens super bien. Il m’a fallu beaucoup de travail pour en arriver là, certes. Cependant, ça survient à la période idéale, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Individuellement, on se tient tous ensemble et c’est formidable», a-t-il analysé.

Amélioration en défense

Au plan défensif, Duclair dit également prendre de la vigueur. Son différentiel de -5 n’illustre pas nécessairement son boulot abattu depuis quelques jours : la fiche est davantage le résultat de son début de série contre les Bruins de Boston, puisqu’il a fini à -2 dans chacun de ses trois premiers matchs. Néanmoins, il a peaufiné quelques aspects de son jeu et son trio se plaît à appliquer de l’échec-avant pour nuire aux principales armes offensives de l’ennemi. Le tout a ainsi porté ses fruits sur le deuxième filet des Panthers, dimanche, compté par Verhaeghe.

«Je gagne de l’assurance à l’intérieur de la zone défensive. Je place les bâtons au bon endroit et je réduis au silence ces gars-là. Cela me donne de la confiance une fois que j’arrive en territoire adverse. Et plus longtemps nous y serons, plus dur ce sera pour eux, a considéré le Québécois. Nous savons tous que les hockeyeurs talentueux ne veulent pas jouer en défense. Ainsi, notre plan est de quitter notre zone le plus rapidement possible, créer des occasions de marquer en montée et maintenir la menace en attaque.»

Le quatrième match de la série sera diffusé à TVA Sports mercredi à 19 h.