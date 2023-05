Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 8 mai qui en valent le détour.

Hockey: Oilers d’Edmonton c. Golden Knights de Vegas

Les Oilers d’Edmonton ont marqué au moins quatre buts lors des deux premiers duels de la série mettant aux prises les deux meilleures équipes de la section Pacifique. Leon Draisaitl, Connor McDavid et Evan Bouchard sont tout simplement inarrêtables, ayant tous déjà amassé 14 points ou plus.

Avec les performances en demi-teinte de Laurent Brossoit devant la cage des Golden Knights, il ne serait pas surprenant de voir Jay Woodcroft confier sa cage à Adin Hill.

L’équipe du Nevada n’a été limitée à moins de quatre buts qu’à deux reprises depuis le début de la valse printanière. On peut s’attendre à un autre festival offensif.

Prédiction: Plus de 7,0 buts - 2,10

Basketball : Warriors de Golden State c. Lakers de Los Angeles

Samedi, LeBron James semblait léviter au-dessus du parquet. Après avoir appris que son fils Bronny allait se joindre aux Trojans de l’Université de la Caroline du Sud, il a amassé 21 points, huit rebonds et huit mentions d’assistance et les Lakers ont dominé les Warriors par 30 points. Pendant ce temps, son grand rival Steph Curry n’a pas été étincelant, et il est toujours en quête de sa première performance de 30 points ou plus au deuxième tour.

Le «Chef Curry» devra jouer à la hauteur de son talent s’il veut éviter que ses Warriors se retrouvent au pied du mur au terme du match numéro 4. En 144 parties éliminatoires, Curry a récolté en moyenne 26,9 points par rencontre. Il sera très, très dangereux du centre-ville lundi.

Prédiction: Steph Curry - Plus de 30,5 points - 1,80

Baseball : Rays de Tampa Bay c. Athletics d’Oakland

Les Rays de Tampa Bay sont, et de loin, la meilleure équipe du baseball majeur en ce jeune début de saison. Les Blue Jays de Toronto et les Astros de Houston sont les deux seules équipes ayant réussi à remporter une série contre la formation floridienne. Les Orioles sont ses plus proches poursuivants, au deuxième rang de la coriace section Est de l’Américaine, mais viennent de subir deux défaites consécutives face aux Braves d’Atlanta.

Lundi, l’excellent Shane McClanahan (6-0), qui est un sérieux prétendant au trophée Cy-Young, tentera de faire mordre la poussière aux frappeurs de l’équipe du Maryland. On ne donne pas cher de leur peau.

Prédiction : Victoire des Rays de Tampa Bay - 1,58