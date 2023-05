Les «Leafs» résoudront-ils «l’énigme Bobrovsky?»

En retard 0-2 dans leur série de deuxième tour contre les Panthers, les Maple Leafs auront, en ce samedi soir, une nouvelle opportunité de battre leurs rivaux floridiens.

Dès 18h30, depuis le BB&T Center de Sunrise, Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander et John Tavares devront toutefois trouver une façon de marquer contre Sergei Bobrovsky.

TVA Sports vous présentera cet affrontement.

Vrai que les Maple Leafs sont loin d’avoir été parfaits jusqu’ici. Ils ont commis plusieurs bourdes défensives qui ont ouvert la porte aux Panthers.

Mais les vedettes du club torontois ont également été frustrées des dizaines et des dizaines de fois par le gardien russe des «Panthères» depuis le début de cette série, ce dernier réalisant respectivement 34 et 35 arrêts lors des matchs no 1 et 2.

Bobrovsky peut-il refaire le coup aux «Leafs»?