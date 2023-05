L’entraîneur-chef des Stars déstabilisé

L’entraîneur-chef des Stars de Dallas, Peter DeBoer, a souligné à quel point il était difficile de tenir un entraînement au lendemain de la tuerie qui a fait huit morts à Allen, au Texas, dimanche.

DeBoer a livré un vibrant plaidoyer à quelques heures du troisième match de la série opposant sa troupe au Kraken, à Seattle.

«J’aimerais prendre le temps de souligner à quel point nous avons le cœur brisé, a dit l’homme de 54 ans, dont les propos ont été repris par The Athletic. Ça s’est déroulé très près de la maison, évidemment. C’est juste tragique.

«Franchement, quand on entend qu’une des victimes n'est âgée que de cinq ans, tu deviens fatigué d’entendre le même refrain. Quand il y a eu les fusillades à Sandy Hook, Parkland et Nashville, on pouvait compartimenter et se concentrer sur notre tâche. Mais quand ça arrive dans ta cour arrière, tu comprends l’horreur de la chose.»

La municipalité d’Allen ne se trouve qu’à une quarantaine de minutes du centre-ville de Dallas. Le tireur a fait huit victimes avant d’être abattu par un policier, dans un centre commercial.

«C’est difficile de penser à des matchs de hockey quand tu te réveilles et c’est la première nouvelle que tu lis. Nous allons souvent magasiner à cet endroit. Je suis à court de mots. Quelqu’un doit trouver des réponses.»

Le Kraken sympathise

L’adversaire des Stars au deuxième tour a offert ses sympathies sur Twitter, dimanche matin.

«Nous offrons nos condoléances à la communauté d’Allen, particulièrement aux familles et aux amis de ceux qui ont été affectés par cet acte insensé de violence», a écrit le Kraken.