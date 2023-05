«Gerard Gallant ne reviendra pas dans la LNH.»

C’est ce qu’a affirmé sans détour notre analyste Michel Bergeron dans sa chronique «Sans filet» diffusée pendant le premier entracte du troisième match de la série entre les Maple Leafs et les Panthers, dimanche soir. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«Pour Gerard, c’est f-i fi, n-i ni! Je pense que c’est terminé pour lui et qu’il ne reviendra pas dans la LNH. C’est sa quatrième équipe. Il a fait du millage et de l’argent», a déclaré Bergeron, qui a lui-même déjà dirigé les Rangers de New York.

Selon lui, Gallant n’a pas vraiment quitté l’équipe de son plein gré, comme il a été annoncé samedi.

«On dit que les deux parties étaient d’accord pour se séparer, mais c’est un congédiement déguisé. Ça veut dire : "Va-t’en chez vous, le chèque est dans la malle, mais parle pas contre nous". Comme c’est arrivé à Paul Maurice l’an dernier avec les Jets.»

«Le temps est venu pour Roy»

Bergeron rêve de voir Patrick Roy remplacer Gallant.

«Le temps est venu pour Patrick. Le DG des Rangers est Chris Drury, qui a gagné la coupe Stanley avec lui. Ce serait merveilleux pour Patrick. Ce n’est pas seulement un ancien gardien de but étoile, il est devenu un entraîneur de carrière. Le "fit" est parfait. C’est juste les "big" qui vont à New York! (rires) C’est sa place.»

Le séjour de Gallant à la barre des «Blueshirts» n’aura duré que deux saisons.

Il a permis à l’équipe d’accéder l’an dernier à la finale de l'Association de l’Est face au Lightning de Tampa Bay.

Le natif de Summerside, à l’île du Prince-Édouard, avait été embauché par les Rangers en 2021 après qu’il a remporté la médaille d’or avec l’équipe canadienne au Championnat mondial de hockey.

Gallant a été l’entraîneur-chef de trois autres équipes dans la Ligue nationale de hockey, soit les Blue Jackets de Columbus, les Panthers de la Floride et les Golden Knights de Vegas.

Il a mené les Golden Knights à la finale de la Coupe Stanley à leur première saison dans la LNH en 2017-2018.