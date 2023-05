Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 7 mai qui en valent le détour.

Hockey : Hurricanes de la Caroline c. Devils du New Jersey

Les Hurricanes de la Caroline ont envoyé un message clair aux Devils du New Jersey en signant deux convaincantes victoires respectivement de 5 à 1 et 6 à 1 lors deux premiers duels de la série de deuxième tour. La fatigue joue présentement dans le camp des Devils car ils ont dû se rendre jusqu’à la limite lors de la série de premier tour face aux Rangers de New York.

Les hommes de Lindy Ruff ont triomphé à deux reprises à domicile lors de la dernière série. L’attaque de la troupe de Rod Brind'amour est tout feu tout flamme depuis le début du grand bal printanier en ayant marqué 27 buts en huit affrontements éliminatoires. La Caroline a connu du succès sur les patinoires adverses cette saison avec un dossier de 24-11-6.

Prédiction : Victoire des Hurricanes de la Caroline - 2,15

Basketball : Nuggets de Denver c. Suns de Phoenix

Les Nuggets de Denver sont l’une sinon la puissance actuelle dans la NBA. Ils ont terminé au premier rang de la Conférence de l'ouest avec un dossier de 59-23. Ils ont également facilement disposé des Timberwolves du Minnesota lors de la série de premier tour.

Cependant, ils ont trouvé chaussure à leur pied lors du troisième duel de la série lorsque le Suns a disposé de l’équipe du Colorado avec un gain de 121 à 114. Denver n’a pas connu beaucoup de succès sur les terrains adverses cette saison avec un dossier de 19-22. Les deux défaites des Nuggets lors des séries ont eu lieu sur la route.

Prédiction : Victoire des Suns de Phoenix avec moins de 9,5 points - 3,15

Baseball : Orioles de Baltimore c. Braves d’Atlanta

Les Orioles de Baltimore continuent de surprendre en ce début de saison. Ils affichent un dossier de 22 victoires et 10 défaites, ce qui les place au deuxième rang de la division est de la nationale à 4,5 matchs des Rays de Tampa Bay.

Baltimore a également remporté six de leurs six derniers duels. L'équipe du Maryland connaît beaucoup de succès sur les terrains adverses en ayant remporté 13 de leurs 19 rencontres cette saison sur la route.

Prédiction : Victoire des Orioles de Baltimore - 2,35.