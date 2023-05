Mission vengeance pour McDavid et Draisaitl

Malgré de sublimes performances de Connor McDavid (deux aides) et Leon Draisaitl (quatre buts) lors du match numéro un de leur série contre les Golden Knights, les Oilers se retrouvent, en ce samedi matin, en retard 0-1.

Trop d’erreurs défensives, un faible engagement dans les batailles pour la rondelle et un apport en attaque manquant de diversité auront finalement «gaspillé» la belle soirée de travail de l’électrisant duo.

La formation albertaine aura toutefois l’occasion de se reprendre dès ce soir (19h), alors que se tiendra le second duel de cette confrontation face à Vegas. Toute l’action vous sera, comme à l’habitude, présentée sur nos ondes.

Inutile de mentionner qu’Edmonton fera tout pour éviter de rentrer à la maison avec deux revers à sa fiche.

Le meilleur pointeur des Oilers, en ce tournoi printanier 2023, est aussi installé au premier rang de la LNH : Leon Draisaitl (15 points, dont 11 buts en... sept matchs).

Chez les Golden Knights, Mark Stone est celui ayant amassé le plus de points : quatre buts et six aides en six parties.