Les Hurricanes agissent en rouleur compresseur

Les Hurricanes de la Caroline ont fait une autre démonstration de force, vendredi soir, en piétinant les Devils du New Jersey par le pointage de 6-1. Il s’agissait d’une victoire sans appel lors de laquelle tous les joueurs de la formation de Rod Brind’Amour ont été mis à contribution.

Seulement trois des 12 attaquants des Canes n’ont obtenu aucun point lors du duel; Paul Stastny, Derek Stepan et Jesse Puljujarvi. Toutefois, ça ne veut pas dire qu’ils n’ont pas contribué. Stastny a été parfait dans le cercle des mises en jeu (5 en 5), Stepan a effectué quatre tirs au but et Puljujarvi a dirigé deux rondelles sur les gardiens des Devils tout en distribuant deux mises en échec.

«Nous avons été en mesure de récupérer les retours (de lancer) sur ceux-là (NDLR : sur les deux premiers buts de l’équipe, œuvre de Jesperi Kotkaniemi), mais tout ça part des deuxième et troisième efforts que nous devons avoir, a souligné Brind’Amour, l’entraîneur de l’équipe, tel que rapporté par le site NHL.com. Nous avons eu la contribution de tout le monde ce soir. C’est de ça que nous avons parlé depuis le début des séries éliminatoires. C’est ce que nous devons continuer à avoir.»

Cette performance survient alors que les Hurricanes avaient profité de cinq marqueurs différents lors du premier match de la série, remporté 5-1.

«Évidemment, c’est de cette manière que nous voulons jouer et ce que nous voulons faire, a souligné l'attaquant Jordan Staal. Ç’a été notre style pendant toute l’année, de ne jamais rien leur donner, en priorité, et d’être tenaces sur la rondelle, de créer des revirements et de l’envoyer (NDLR : la rondelle) au filet.»

Chez les Devils, c’était le désespoir, à commencer par le capitaine de l’équipe, Nico Hischier.

«C’est frustrant, évidemment, a souligné Hischier. Nous avons eu des chances au début, mais ce qui me dérange le plus, c’est qu’ils ont travaillé plus fort que nous, encore une fois. Ce sont les séries éliminatoires et les habiletés, ça ne veut rien dire. Tu dois batailler durement pour obtenir des opportunités.»

Même si les Devils ont tout de même connu une bonne première période lors du deuxième match, ils se sont effondrés par la suite.

«Nous avons manqué des opportunités en début de partie en avantage numérique et nous avons perdu notre patience en deuxième période, a ajouté l’entraîneur des Devils, Lindy Ruff. Sur le premier but en avantage numérique, nous avons perdu une bataille près de la bande. Sur le deuxième, c’était en avant du filet. Ç’a changé le match. Nous ne pouvons pas jouer comme nous l’avons fait en deuxième période, en leur donnant des opportunités.»

La troisième partie de la série aura lieu, dimanche après-midi, au New Jersey. La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 15h30.