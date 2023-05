Lionel Messi s’excuse

Lionel Messi s'est excusé, dans une vidéo publiée vendredi sur Instagram, auprès du club et de ses coéquipiers du PSG après son voyage en Arabie saoudite en début de semaine décidé sans l'accord du club.

«Je pensais sincèrement que nous allions avoir un jour de congé après le match, comme c'était le cas dans les semaines précédentes», a expliqué en espagnol le joueur dans une courte vidéo.

«J'avais organisé ce voyage et je n'ai pas pu l'annuler, je l'avais déjà annulé auparavant. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends ce que le club décidera. Je demande pardon à mes partenaires et au club», a-t-il ajouté.