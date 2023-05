Le repêchage de la WWE, un mal nécessaire?

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade reviennent en long et en large sur leur expérience à Gatineau, ils échangent sur le repêchage de la WWE, s’obstinent sur la place de Stardom dans l’échiquier des promotions de lutte et font leurs prédictions pour Backlash à Porto Rico.

Tout ça et bien plus dans une longue édition à ne pas manquer! À écouter ici :