La Force accueille deux nouvelles joueuses

La Force de Montréal a annoncé vendredi l’ajout de deux joueuses : Audrey-Anne Veillette et Rosalie Bégin-Cyr.

Les deux nouvelles venues ont conclu des ententes d’une saison.

Les deux attaquantes, respectivement des Carabins de l'Université de Montréal et des Stingers de Concordia, ont remporté l’or avec le Canada à l’Universiade plus tôt cette année.

Originaire de Drummondville, Veillette a reçu le titre de joueuse par excellence de la saison du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Native de Saint-Georges-de-Beauce, Bégin-Cyr a aidé les Stingers à gagner le Championnat national USports en 2021-2022.

Deux retours

Par ailleurs, la Force a aussi confirmé le retour des recrues Jade Downie-Landry et Brigitte Laganière, qui ont signé un nouveau contrat de deux ans.

«La saison des joueuses autonomes a été excellente pour Montréal. Nous sommes ravis d'affronter notre première véritable hors-saison et nous cherchons à tout améliorer, tant sur la glace que hors-glace. Nous avons de nombreuses surprises à venir pour nos fans», a déclaré le président de l’équipe, Kevin Raphaël, dans un communiqué.

«Tout le monde travaille dur pour s'améliorer et élever la Force à un niveau supérieur. Nous pouvons sentir leur passion et leur énergie et savoir à quel point cela signifie pour tous nos joueuses, ce qui est inspirant pour la saison à venir», a-t-il ajouté.