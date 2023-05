John Ryder «n’a aucune chance» contre «Canelo» Alvarez, croit Christian Mbilli

Tout est en place pour le combat attendu entre Saul «Canelo» Alvarez et John Ryder dans le patelin du premier, Guadalajara. Le Mexicain tentera de faire honneur à sa réputation d’«écraseur de Britanniques».

«Canelo» a déjà sept représentants du royaume du roi Charles III à son tableau de chasse et pourrait en ajouter un autre avec le natif du quartier d’Islington, à Londres. Ryder est immensément sous-estimé et pour d’autres boxeurs, il s’agit presque d’une blague.

«Ça va être rapide. Le promoteur anglais Eddie Hearn a une grande capacité à opposer ses compatriotes à “Canelo” dans des combats inutiles. Ryder n'a aucune chance de gagner. C'est un combat de mise en route pour “Canelo” contre un adversaire plus réputé», a commenté pour «L’Équipe» le pugiliste français d’adoption québécoise Christian Mbilli, vendredi, soit le jour de la pesée.

À lire aussi: Canelo Alvarez revient chez lui et il veut fêter en grand

À lire aussi: EOTTM au Mexique: tout est en place pour Leïla Beaudoin et compagnie

À lire aussi: Marc Ramsey donne des nouvelles en direct du Mexique

Alvarez et Ryder ont tous les deux respecté la limite de 168 lb et ont effectué un dernier face-à-face respectueux devant la foule mexicaine. Rappelons qu’il s’agit du premier combat de «Canelo», considéré par plusieurs comme le meilleur boxeur actif au monde, à la maison depuis 2011.

La Grande-Bretagne, pour quand?

Parmi les victimes britanniques d’Alvarez (58-2-2, 39 K.-O.), on compte Amir Khan, Rocky Fielding, les frères Liam et Callum Smith et surtout Billy Joe Saunders, qu’il a battu en 2021.

«Je suis désolé pour tous les gens de la Grande-Bretagne, mais je devais le faire», a indiqué «Canelo» plus tôt cette semaine au «Telegraph».

Or, l’athlète de 32 ans n’a pas encore pratiqué son art en Europe et livrer un combat au Royaume-Uni serait un rêve pour lui.

«J’y pense depuis longtemps. J’aimerais me battre là-bas, et croyez-moi, ce sera pour bientôt», a-t-il promis au quotidien londonien.

Pour ça, il faudra lui trouver un adversaire de taille et il ne risque pas d’être Britannique. C’est connu, Alvarez aimerait avant tout venger son revers contre Dmitry Bivol. Mbilli, protégé d’Eye of the Tiger Management, n’est pas loin du sommet des supers-moyens et aimerait sans doute avoir sa chance éventuellement face au champion IBF, WBA, WBC et WBO.

Adversaire légitime

Ryder (32-5-0, 18 K.-O.) estime qu’il a toutes les raisons de croire qu’il a sa place dans ce combat d’envergure, un qui pourrait le faire entrer dans les livres d’histoire. L’aspirant obligatoire a remporté ses quatre dernières décisions et est troisième de la catégorie de poids selon BoxRec.

«J’ai pris mes coups et j’y suis maintenant. Je mérite amplement cette chance, je ne l’ai pas par opportunisme ou par défaut. J’ai gravi à nouveau la montagne et j’ai gagné ma position», a-t-il affirmé à Sky Sports, vendredi.

En demi-finale du gala de samedi, Julio Cesar Martinez effectuera la défense de son titre WBC des poids mouches contre Ronal Batista. L’Ukrainien Oleksandr Gvozdyk, ancien adversaire d’Adonis Stevenson et d’Artur Beterbiev, sera aussi de la partie.