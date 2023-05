12 victoires en 12 matchs.

Trois balayages.

Les Remparts de Québec sont toujours invaincus en séries éliminatoires et attendent présentement de connaître l’identité de l’équipe qui les rejoindra en grande finale de la Coupe du Président.

En entrevue vendredi à «JiC», l’attaquant Nathan Gaucher a avoué qu’une motivation commune unissait tous les membres de l’organisation: permettre à Patrick Roy de clore sur une bonne note son passage d’entraîneur dans la LHJMQ.

«Il y a un immense respect entre Patrick et nous. Ça fait quatre ans qu’on se côtoie tous. Il est tellement passionné qu’il est là jour, soir et nuit à nous montrer des vidéos. On entend un peu partout qu’il risque de quitter au terme de cette année et on veut assurément lui donner le gros trophée. Il pourrait être sur un terrain de golf en Floride, mais il a choisi de nous accompagner dans notre conquête. C’est assez incroyable.»

Gaucher a également lancé des fleurs aux partisans des Remparts, eux qui se sont rués par milliers vers la billetterie du Centre Vidéotron vendredi après-midi en vue de la série finale qui se mettra en branle vendredi prochain.

