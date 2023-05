Les problèmes des Maple Leafs de Toronto se sont poursuivis, récemment, alors que l’équipe a été défaite par les Panthers de la Floride lors des deux premiers matchs de la série de deuxième tour au Scotiabank Arena.

Ainsi, lors des présentes séries éliminatoires, les Leafs ont un dossier de 1-4 sur leur propre patinoire, ce qui n’est pas élégant.

«C’est fou raide!, a souligné le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie, vendredi, lors de l’émission JiC. Parce que ce n’est pas normal que les Maple Leafs de Toronto aient une fiche d’une victoire et quatre revers à la maison. Leur seule victoire, c’était lors du 2e match de la série face au Lightning de Tampa Bay, un massacre de 7-2.

«Depuis, ce temps, même si on prend les devants, comme dans le match d’hier soir ou même si on revient de l’arrière, comme dans le premier match de la série, on n’est pas capable de terminer les rencontres à domicile. »

Lavoie a une piste de solution pour comprendre les déboires de la formation de la Ville Reine devant ses partisans.

«La grande, grande différence, c’est vraiment du côté du désavantage numérique, a analysé Lavoie. Les Maple Leafs de Toronto ont beaucoup plus de succès à l’étranger en désavantage numérique qu’à domicile. (...) Le fameux phénomène Sergei Bobrovsky est en train de jouer des tours présentement aux Maple Leafs de Toronto. J’ai hâte de voir comment on va réagir à l’étranger. La seule chose que je souhaite du côté des Maple Leafs, c’est le niveau de frustration qui est très élevé. »

