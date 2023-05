Bassitt brillant, les Blue Jays rebondissent

Les Blue Jays de Toronto ont mis fin à leur glissade de cinq défaites, vendredi au PNC Park, en muselant les Pirates de Pittsburgh dans une victoire de 4 à 0.

La troupe de John Schneider est rapidement passée à un autre appel après avoir été balayée par les Red Sox de Boston. Elle a non seulement pu compter sur des artilleurs en grande forme, mais a aussi su faire preuve d’opportunisme.

Chris Bassitt (4-2) a été le plus grand artisan de la victoire de la seule équipe canadienne des ligues majeures. Le lanceur ayant signé une entente de trois ans et 63 millions $ pendant la dernière saison morte n’a presque rien donné aux frappeurs des Pirates.

En sept manches au monticule, il a permis quatre coups sûrs et autant de passes gratuites. Le natif de l’Ohio a retiré cinq frappeurs sur des prises.

Ses successeurs Erik Swanson et Jordan Romano ont aussi donné du fil à retordre aux Pirates.

À l’attaque, les Jays ont rapidement annoncé leurs intentions. Vladimir Guerrero fils n’a pas ralenti malgré la séquence infructueuse des siens et il a ajouté à sa récolte en cognant un simple d’un point dès la première manche.

À la butte pour les Pirates, Rich Hill (3-3) a limité les dégâts lors des deux manches suivantes. Il a toutefois trébuché à nouveau en quatrième, concédant un double productif à Daulton Varsho.

Le voltigeur George Springer a complété la marque un engagement plus tard. Il a catapulté l’offrande de Hill à 423 pieds de la plaque, envoyant du même coup Santiago Espinal au marbre.

Après un surprenant début de saison, les Pirates ont été freinés par les Rays de Tampa Bay, en début de semaine, qui ont balayé leur série de trois matchs.

L’équipe pennsylvanienne et les Jays en découdront à nouveau samedi et dimanche.

Ailleurs dans le baseball majeur

À New York, Kodai Senga (4-1) a été impérial en six manches de travail, n’allouant que deux coups sûrs. Les Mets ont ainsi vaincu les Rockies du Colorado 1 à 0.

À St Petersburg, un double de Wander Franco a permis aux Rays d’arracher une victoire de 5 à 4 aux Yankees de New York. Harrison Bader a cogné une longue balle de trois points dans la défaite.

À Cleveland, l’excellente performance de Peyton Battenfield (0-3) a été contrecarrée par celle de Bailey Ober (2-0) et les Twins du Minnesota ont eu raison des Guardians 2 à 0. Un circuit de deux points de Max Kepler a fait la différence.

Scène effrayante: un partisan chute des gradins au stade des Phillies

Un partisan des Phillies de Philadelphie a chuté des gradins jusqu’à l’enclos des Red Sox de Boston, vendredi, lors d’un match présenté au Citizens Bank Park.

En fin de première manche, le partisan est passé par-dessus une rampe de sécurité en tentant de saisir une balle lancée vers sa section, à droite du champ centre, selon le réseau NBC.

Il a causé toute une commotion et un délai dans la rencontre, qui a pu reprendre son cours une dizaine de minutes plus tard. Le partisan a reçu des soins médicaux et a été escorté en civière.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital Thomas Jefferson University.