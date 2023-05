Plantés 5 à 1, les Devils prétendent avoir été dans le match

Malmenés par les Hurricanes de la Caroline en ouverture de leur série de deuxième tour, mercredi à Raleigh, les Devils du New Jersey retiennent cependant des éléments positifs de leur mauvaise soirée et espèrent que la suite ressemblera à leur remontée spectaculaire de la ronde précédente.

Comme ce fut le cas face aux Rangers de New York en quart de finale de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey, la troupe de l’entraîneur-chef Lindy Ruff a entamé les hostilités par un revers de 5 à 1. Dans ce duel initial mettant aux prises les deux meilleures formations de la section Métropolitaine en saison régulière, les visiteurs n’ont jamais constitué une menace : ils ont été limités à un maigre tir au cours des 20 premières minutes de jeu et le but en échappée de Nathan Bastian en période médiane fut le seul véritable moment de réjouissance des Devils.

N'empêche que celui-ci est loin d’être abattu par la performance du club. Il souhaite évidemment que le passé soit garant de l’avenir. Contre les «Blueshirts», le New Jersey a subi une autre dégelée de 5 à 1 dans le match 2 avant de se réveiller et d’enfiler quatre gains en cinq sorties.

«Le pointage est celui-là, mais sur le banc, les sensations n’étaient pas mauvaises. Nous pensons avoir été dans le coup pour la majeure partie de la rencontre, a déclaré Bastian au site officiel du club. Le tableau indicateur raconte une histoire. Par contre, je crois que la première joute face aux Rangers était nettement pire. Ici, ce ne fut pas grandiose, mais nous pouvons bâtir sur ce qu’on a fait durant les deux dernières périodes.»

Pourtant, par moments, les Devils consacraient leur temps à pourchasser la rondelle qu’ils ne possédaient pas très souvent. La réalité, c’est qu’ils étaient constamment les deuxièmes dans la course.

«La différence, c’est qu’ils étaient à leur mieux, a voulu justifier le joueur d’avant Jesper Bratt. L’application de leur structure de jeu a été supérieure, tout comme leur compétitivité.»

«Nous n’avons pas suivi notre plan. Nous étions un peu nonchalants sur les rondelles et lents pour tenter de les obtenir ou de se soutenir mutuellement, a-t-il ajouté. Quand vous ne faites pas cela et que vous ne patinez pas contre une équipe semblable, ça devient ardu. Le match est difficile et vous n’avez pas trop d’occasions de marquer.»

Faire mieux partout

Concrètement, Ruff veut que ses troupiers améliorent tous les aspects. Le total de lancers (18), la performance du gardien – Akira Schmid a pris le chemin du banc après avoir cédé trois fois en 11 tirs – et celle de certains éléments-clés comme Jack Hughes et Ondrej Palat, qui ont tous deux affiché un différentiel de -3, sont à modifier. La fête est terminée.

«On revenait d’une victoire émotive et il y avait un virage rapide à effectuer, a souligné l’entraîneur. Avec leur énergie déployée, ils nous ont coincés sur-le-champ. Nous n’avons pas exécuté ce qu’il fallait. On doit leur donner le crédit, car ils ont appliqué beaucoup de pression. Leurs défenseurs se sont impliqués dans l’échec-avant et nous n’avons pas assez gagné suffisamment de batailles à un contre un pour la rondelle en première période.»

Le deuxième affrontement de la série se tiendra vendredi à 20 h sur les ondes de TVA Sports.