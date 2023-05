Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 5 mai qui en valent le détour.

Basketball : Nuggets de Denver c. Suns de Phoenix

Maintenant qu’ils ont remporté les deux premiers matchs de leur série de deuxième tour à domicile, les Nuggets devront confirmer leur bonne forme à l’étranger. Sans nécessairement exceller, la formation de Denver a fait bien mieux que beaucoup d’équipes de l’Association de l’Ouest avec un dossier de 19-22 loin de la maison en saison régulière. Cette semaine, Nikola Jokic a échappé de peu un troisième titre consécutif de joueur le plus utile de la NBA, étant cette fois battu par Joel Embiid. Le Serbe ne devrait pas être affecté par cette petite déception et pourrait poursuivre sur sa lancée. Au match numéro 2, Jokic avait amassé 39 points. La clé pour les Suns sera de connaître un bon quatrième quart, après avoir été limités à 14 points dans les 12 dernières minutes, lundi.

Prédiction : Victoire des Nuggets de Denver – 2,55

Hockey : Devils du New Jersey c. Hurricanes de la Caroline

Montrant un visage peu convaincant au premier affrontement, l’attaque des Devils doit se racheter. La formation du New Jersey ne pourra se contenter que d’un seul filet de Nathan Bastian pour espérer vaincre les Hurricanes. L’entraîneur-chef Lindy Ruff a certainement dû parler à ses ténors offensifs comme Jack Hughes, Nico Hischier et Jesper Bratt pour s’assurer que ceux-ci répondent comme il faut à ce revers de 5 à 1. Aucune indication n’a été donnée quant à un retour dans le groupe de Timo Meier, cependant. Les «Canes», eux, trouvent toujours des moyens de marquer même si des joueurs importants comme Andrei Svechnikov et Max Pacioretty manquent à l’appel. Auteur de son premier but des séries mardi, Jesperi Kotkaniemi a peut-être mis la pression de côté et pourra produire avec plus de liberté.

Prédiction : Total de buts : Plus de 5,5 – 2,15

Tennis : Carlos Alcaraz c. Borna Coric

Le prodigieux Carlos Alcaraz est en mission et il vise un retour sur la plus haute marche de l’échiquier mondial. À l’âge de 19 ans, il tente déjà de mettre la main sur un 10e titre sur le circuit de l’ATP. À Madrid, où il a triomphé en 2022, il pourrait avoir la chance de défendre sa couronne en disposant du Croate Borna Coric, 20e raquette mondiale, en demi-finale. Il s’agira de leur premier rendez-vous et nul ne doute que l’Espagnol a toutes les chances de l’emporter dans son pays natal. Il a d’ailleurs disposé de trois ex-membres du top 10 mondial, Grigor Dimitrov, Alexander Zverev et Karen Khachanov, sans perdre une seule manche. Coric aime évoluer sur la terre battue, mais il a connu jusqu’ici un parcours relativement facile dans la capitale espagnole. On peut s’attendre à une victoire expéditive d’Alcaraz.

Prédiction : Total de jeux - Moins de 18,5 - 2,34