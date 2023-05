Oilers : les meilleurs... et les pires de la LNH

L'attaquant des Oilers d'Edmonton Leon Draisaitl a inscrit quatre buts lors du premier match de la série face aux Golden Knights de Vegas, mais son équipe a tout de même perdu.

Et ce ne serait pas impossible de voir d'autres résultats semblables d'ici la fin de cette confrontation.

«Je parlais à un observateur dans la Ligue nationale aujourd'hui et il m'a dit la chose suivante : "Les Oilers sont les meilleurs de la LNH avec la rondelle, mais ils sont aussi les pires sans la rondelle", a indiqué Renaud Lavoie à JiC, jeudi.

«Quand on regarde le match d'hier soir, c'est un exemple parfait. L'avantage numérique des Oilers est encore au-dessus de 50%, mais à l'inverse, on accorde tellement d'espace et de buts à l'adversaire [que ça mène à des défaites].»

