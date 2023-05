MLB: Justin Verlander est de retour, mais ça ne s’est pas passé comme prévu

À son premier départ avec les Mets de New York, devant ses anciens partisans au Comerica Park, le lanceur Justin Verlander a reçu un accueil brutal. Les visiteurs ont échappé cette rencontre face aux Tigers de Detroit par la marque de 2 à 0, jeudi après-midi.

Ça ne va pas très bien sur la butte cette saison pour la formation new-yorkaise et le retour de ses artilleurs vedettes était très attendu. Après Max Scherzer la veille, dont la performance a été couronnée d’un succès mitigé, Verlander tentait sa chance.

À lire aussi: Treize retraits sur des prises... en cinq manches pour Shohei Ohtani

Deux des trois premiers frappeurs auxquels l’homme de 40 ans a fait face, Riley Greene et Javier Baez, ont cogné des circuits en solo à ses dépens. Disons que l’ancien récipiendaire du Cy-Young avait besoin de s’échauffer à ses premiers lancers compétitifs en 2023. Une blessure à l’épaule droite l’avait tenu à l’écart jusqu’ici.

Tout s’est relativement bien passé pour Verlander (0-1) par la suite, mais ses coéquipiers n’ont pas montré beaucoup d’instincts offensifs, si bien qu’il a encaissé le revers. En cinq manches de boulot, l’ancien des Astros de Houston et des Tigers a accordé cinq coups sûrs et un but sur balles – en plus des deux circuits – et a retiré cinq hommes sur des prises.

La grande vedette de cette rencontre a été Eduardo Rodriguez (3-2). Le lanceur de Detroit a passé huit manches au monticule et n’a permis que deux frappes en lieu sûr. Avec neuf retraits au bâton, il a atteint le plateau des 1000 en carrière.