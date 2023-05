LNH: une façon de faire... qui passe de moins en moins

Si l’on se fie aux critères des dernières années (lire ici les statistiques offensives), il y a de fortes chances qu’Erik Karlsson remporte le trophée Norris, remis au défenseur de l’année de la LNH.

L’arrière suédois des Sharks a été nominé pour cette récompense annuelle jeudi en compagnie d’Adam Fox, des Rangers et de Cale Makar, de l’Avalanche.

Mais alors que tout semble pointer vers une victoire de Karlsson, sa simple nomination pousse Philippe Boucher à croire que le circuit Bettman devrait revoir sa façon de récompenser ses défenseurs.

Crédit photo : Photo Getty Images via AFP

«L’intrus dans ce groupe, c’est Karlsson, a d’abord lancé l’analyste lors de l’émision de Jean-Charles Lajoie. Fox et Makar défendent et disputent de grosses minutes pour leur équipe. Mon souhait, c’est qu’Erik Karlsson gagne de façon unanime et que la LNH regarde ensuite les clips de ses matchs en se disant : "c’est vraiment ce gars-là qu’on veut couronner meilleur défenseur de notre ligue?", a poursuivi Boucher en faisant allusion aux carences défensives du no 65.

«Aucun sens, tout ça!», a alors acquiescé «JiC».

Boucher a alors soumis une intéressante proposition.

«La LNH pourrait récompenser le défenseur offensif par excellence, peu importe son différentiel et la position de son équipe au classement. Ensuite, le circuit pourrait créer un autre trophée où le meilleur défenseur de façon globale serait alors reconnu. Finalement, une distinction récompensant l’arrière défensif no 1 pourrait également être amenée sur la table.»

Voyez le segment complet en vidéo principale.