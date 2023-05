Les Blue Jays humiliés à Boston

Les Blue Jays de Toronto devront rapidement oublier leur passage au Fenway Park, puisqu’ils ont été sèchement balayés par les Red Sox de Boston, jeudi.

La seule équipe canadienne du baseball majeur a subi une défaite de 11 à 5 dans le duel du jour. Les trois premiers duels de la série s’étaient aussi soldé par une victoire des Red Sox, qui l’avaient emporté 6 à 5, 7 à 6 et 8 à 3.

Les difficultés des artilleurs torontois se sont ainsi poursuivies. Kevin Gausman (2-3) a été malmené par les frappeurs adverses, allouant 10 coups sûrs et huit points mérités en seulement trois manches et un tiers.

Rafael Devers et Masataka Yoshida ont été les plus grands tortionnaires des Jays, récoltant tous deux trois coups sûrs et respectivement trois et quatre points produits.

Après le début de match catastrophique des siens, Vladimir Guerrero fils a néanmoins repris là où il a laissé en cognant une longue balle en solo pour réduire l’écart à 6 à 1. Le fils de l’ex-gloire des Expos de Montréal a ajouté un double d’un point en cinquième manche.

Les Blue Jays ont toutefois été incapables de suivre la cadence de leurs rivaux de la section Est de l’Américaine, qui ont ajouté deux points en quatrième et trois points en huitième manche.

Brayan Bello (1-1) a ajouté la victoire à sa fiche.

Les Blue Jays reprendront le collier dès vendredi, à Pittsburgh, face aux surprenants Pirates. Ceux-ci viennent toutefois aussi de subir un balayage, aux mains des Rays de Tampa Bay.