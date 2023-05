Lafrenière «a les aptitudes pour produire à Montréal»

Il faut arrêter d’évaluer Alexis Lafrenière comme un premier choix au total, plaide Éric Fichaud. Si on accepte l’attaquant québécois tel qu’il est, avec ses forces et ses faiblesses, on peut l’apprécier à sa juste valeur... et voir d’un bon œil une hypothétique transaction l’amenant à Montréal.

Selon l’ex-gardien de la Ligue nationale de hockey désormais analyste à TVA Sports, les critiques à l’endroit de Lafrenière proviennent des attentes démesurées reliées à son rang de sélection.

«Ce n’est pas un joueur élite, mais c’est un bon joueur, a précisé Fichaud jeudi lors de l’émission La Poche bleue le midi sur les ondes de TVA Sports. Tim Stützle est un joueur élite, lui. Ça ne veut pas dire que Lafrenière ne sera jamais un gars de 25 buts ou de 50 à 60 points dans la Ligue nationale.

«À partir du moment où tu analyses Lafrenière de la bonne façon, il peut certainement aider le Canadien dans la bonne situation.»

Fichaud persiste et signe : Lafrenière a les outils pour réussir avec les Canadiens là où Drouin a échoué, et ce, même si ce dernier est plus doué.

«Pour moi, Jonathan Drouin a plus de talent pur que Lafrenière. Pour ce qui est du reste par contre, Lafrenière est plus combatif, il est plus impliqué. Il fait plus de choses sur la glace. Il n’a peut-être pas le talent de Jonathan, mais je ne serais pas nécessairement inquiet pour lui. Il a les aptitudes pour produire à Montréal.»

L’ancien portier des Islanders raconte avoir entendu beaucoup de bonnes choses au sujet de Lafrenière et de son éthique de travail.

«Il est revenu au Québec durant la pause du match des étoiles pour s’entraîner. C’est un gars sérieux, un gars qui veut s’améliorer. Il y a un autre niveau dans son jeu qu’il n’a pas encore atteint.»