«Il est le joueur le plus intelligent de la LNH»

La saison de Brady Tkachuk, le capitaine des Sénateurs d’Ottawa, est terminée depuis déjà quelques semaines, mais cela ne l’empêche pas d’admirer les autres joueurs comme spectateur attentif. L’un d’eux a piqué sa curiosité, et avec raison, puisqu’il s’agit de son propre frère, Matthew.

En entrevue au «FAN Morning Show» du réseau Sportsnet, jeudi, le fils cadet de Keith Tkachuk a déclaré que l’attaquant étoile des Panthers de la Floride est celui qui se démarque le plus par son intellect sur la patinoire.

«Ça sonnera vraiment biaisé, mais je crois qu’il est le joueur le plus intelligent de la Ligue nationale», a dit le hockeyeur de 23 ans.

«C’est à cause des jeux qu’il faits, même lors du dernier match [contre les Maple Leafs de Toronto, mardi]. Juste des petits jeux habiles où la rondelle se retrouve dans ses patins, il la propulse sur son bâton et tout à coup, il effectue une passe parallèle à l’autre bout de la patinoire. C’est juste les petits jeux comme ça que vous ne voyez pas en vidéo, mais quand vous jouez, c’est tellement dur à faire.»

Se lever au bon moment

Brady a l’occasion de voir plus souvent son frangin maintenant que les deux évoluent dans la section Atlantique. Ils ont même pu jouer ensemble au match des étoiles, ce qu’ils n’avaient pas fait depuis des lustres.

Avant les rencontres de jeudi soir, Matthew Tkachuk était le deuxième meilleur pointeur des séries éliminatoires avec 14 points. Il a joué un rôle immense pour éliminer les Bruins de Boston au premier tour et contre les Leafs au match numéro 1, il a ajouté trois points à sa fiche.

«Il s’est levé et franchement, les Panthers de la Floride ne seraient pas là où ils sont sans Matthew, a affirmé Brady. Il fait ça tous les jours, ce qui est impressionnant non seulement en tant que frère, mais pour quelqu’un dans le monde du hockey, de voir un autre réaliser ce pas en avant et atteindre un niveau supérieur quand ça compte le plus.»

Le deuxième affrontement entre les Panthers et les Maple Leafs est prévu jeudi soir, au Scotiabank Arena.