Deux décisions vivement critiquées par Jimmy Waite

Le moins que l'on puisse dire est que les entraîneurs de la LNH n'impressionnent pas Jimmy Waite depuis le début des séries éliminatoires.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi, l'entraîneur des gardiens chez les Blackhawks de Chicago ne s'est pas gêné pour donner sa façon de penser.

«Je n'ai pas aimé certaines décisions de certains entraîneurs, jusqu'à maintenant dans les séries. Je n'ai pas compris le Wild d'y aller avec Marc-André Fleury, surtout après le superbe premier match de Filip Gustavsson. J'adore Marc-André et je l'ai dirigé à Chicago, mais ils l'ont placé dans une situation délicate. Même lui, je ne pense pas qu'il voulait vraiment avoir ce départ.»

Cette décision n'est pas la seule que celui qui a porté l'uniforme des Saguenéens de Chicoutimi dans la LHJMQ a critiqué.

«Je n'ai pas aimé voir les Bruins ne pas revenir avec Linus Ullmark lors du septième match à Boston. Même si Jeremy Swayman a bien joué, Ullmark va certainement gagner le trophée Vézina. C'est même impossible qu'il ne le gagne pas. Je serais revenu avec mon numéro un lors du septième match, même si celui d'avant a été difficile.»

Waite croit toutefois que les Devils ont bien fait en décidant de confier le filet à Akira Schmid.

«J'aime ça donner la chance au gars d'avoir quelques parties. S'il a vraiment de la misère dans les deux premières parties, c'est le temps de faire un changement. Vitek Vanecek a eu deux départs très difficiles. C'était le temps de brasser quelque chose.»

Il dresse d'ailleurs un parallèle entre cette décision et une autre qui aura rapporté beaucoup à Chicago.

«Quand on a gagné la coupe Stanley en 2015, Corey Crawford avait eu de la misère lors des deux premiers matchs. On n'avait pas eu le choix d'y aller avec Scott Darling au troisième match, mais j'avais dit à Crawford que si on était pour aller loin et gagner la coupe Stanley, ce serait avec lui devant le but. C'est ça qui est arrivé. On a été chanceux.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.