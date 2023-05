Aux Leafs de répliquer...

Les Maple Leafs de Toronto ne peuvent céder trop terrain aux Panthers de la Floride, eux qui tenteront d'égaler leur série de deuxième tour face aux Panthers, jeudi soir, encore devant leurs partisans.

Rencontre diffusée à 19h à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

La formation de la Ville Reine a échappé le premier duel au compte de 4-2, mardi dernier, mais ça n'a pas empêché Paul Maurice de démontrer son mécontentement aux arbitres.

Dans une cause perdante, Matthew Knies a marqué son premier but dans la LNH.

Auston Matthews et Morgan Rielly tenteront de poursuivre sur leur lancée, eux qui ont récolté au moins un point dans sept et six matchs consécutifs, respectivement.

Du côté des Panthers, Carter Verhaeghe a marqué le but gagnant lors des deux derniers matchs.