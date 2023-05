Autoroute Guy-Lafleur : «Guy est encore dans nos mémoires» - Yvon Lambert

Guy Lafleur ne tardera pas à être oublié par les Québécois, un an après son décès. Pour son ancien coéquipier avec le Canadien de Montréal Yvon Lambert, le «Démon blond» méritait plus que quiconque d’avoir une autoroute nommée en son honneur.

Le dévoilement de jeudi par le premier ministre François Legault en a réjoui plus d’un, maintenant que l’autoroute 50 a officiellement été renommée «autoroute Guy-Lafleur». Ce tronçon de route reliant l’Outaouais aux Laurentides était très important pour le hockeyeur, puisqu’il passe par son patelin natal de Thurso.

À lire aussi: L'autoroute 50 devient l'autoroute Guy-Lafleur

«Cette autoroute-là, Guy l’a empruntée très souvent. Il a souvent fait Montréal-Québec, mais il a souvent fait Montréal-Thurso», a raconté M. Lambert en entrevue à LCN, jeudi.

«L’autoroute 50, ce n’est pas pour 50 km/h parce que Lafleur, il n’aurait pas été capable de passer ça à 50 km/h, au contraire», a-t-il ajouté en riant.

Celui qui a joué pendant près d’une décennie avec l’ancienne gloire du Bleu-Blanc-Rouge est très heureux pour la famille du défunt et Lafleur lui-même. Son nom perdurera dans le temps et devrait même stimuler quelques discussions chez les usagers de la route empruntant l’autoroute 50.

«C’est tout un honneur. C’est amplement mérité pour Guy Lafleur, la famille. C’est encore difficile de comprendre que Guy est déjà parti il y a un an. Mais il est encore dans nos cœurs et dans nos pensées, et c’en est un autre reflet, aujourd’hui», a assuré M. Lambert.

«Guy est encore dans nos mémoires, a-t-il poursuivi. Dans le salon des Anciens Canadiens, on en a parlé au dernier match. On a mis sa photo partout dans le salon des Anciens, à l’intérieur du Centre Bell, dans les restaurants du Centre Bell. On ne peut pas l’oublier aussi facilement que ça.»

Guy Lafleur est décédé le 22 avril 2022 des suites d’un cancer du poumon. Il est le meilleur pointeur de l’histoire du Canadien et a soulevé cinq fois la coupe Stanley.