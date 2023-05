Un partisan des Hurricanes... avec un chandail des Flyers

Un amateur des Hurricanes qui avait montré toute sa créativité en se fabriquant un chandail de l’équipe de la Caroline à partir de celui des Flyers de Philadelphie, a reçu un beau cadeau mercredi soir.

Un partisan du nom de Bruce Barlow s’est payé un billet pour le match numéro 1 de la série entre les «Canes» et les Devils du New Jersey, mais il n’avait visiblement plus assez d’argent pour faire l’achat d’un maillot de l’équipe locale.

Il a plutôt revêtu l’uniforme numéro 53 du défenseur Shayne Gostisbehere – actuel membre des Hurricanes – quand celui-ci était avec les Flyers. Ayant dessiné le logo de la Caroline sur une feuille blanche et l’ayant collée sur son torse, Barlow a attiré l’attention au PNC Arena.

Ainsi, l’organisation a repéré cet amateur et la mascotte, Stormy, est venue lui livrer un tout nouveau maillot. Voilà une petite victoire de plus pour les Hurricanes, qui ont battu les Devils 5 à 1.

