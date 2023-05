Toute une récompense pour Arnaud Desjardins

Le Rouge et Or de l’Université Laval a récompensé ses étudiants-athlètes les plus méritants pendant son 72e gala annuel, mercredi soir, et c’est le quart-arrière Arnaud Desjardins qui a animé la soirée.

Le jeune homme de 23 ans a été nommé étudiant-athlète de l’année et s’est aussi distingué dans la catégorie du sport collectif masculin. Desjardins a mené l’équipe de football de l’université québécoise à la conquête de la coupe Vanier en 2022.

Celui qui disputera une troisième saison dans l’uniforme du Rouge et Or profitera d’ailleurs d’un stage dans la Ligue canadienne de football, chez les Blue Bombers de Winnipeg, en mai. L’an dernier, il a été nommé sur l’équipe d’étoiles offensive du Réseau du sport étudiant du Québec et sur la première équipe d’étoiles d’U-Sports.

Chez les femmes, la spécialiste de l’athlétisme et du cross-country Jessy Lacourse a presque tout raflé. Comme Desjardins, elle a été nommée étudiante-athlète de l’année et a aussi été décorée dans la catégorie des sports individuels.

Coéquipier de Desjardins dans l’équipe de football, le joueur de ligne défensive Jean-William Rouleau a reçu le prix Jean-Marie de Koninck du mérite académique. L’étudiant en génie civil a maintenu une moyenne parfaite de 4,33 pour une quatrième session consécutive.

Ce sont deux nageurs, Danika Ethier et David Pouliot, qui ont remporté les titres de recrue de l’année.