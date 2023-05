Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 4 mai qui en valent le détour.

Hockey : Stars de Dallas c. Kraken de Seattle

Le Kraken a eu très chaud mardi soir en l’emportant 5 à 4 en prolongation pour prendre le contrôle de sa série de deuxième tour l’opposant aux Stars. Il y a eu quatre buts en première période, puis plus rien avant le temps supplémentaire pour la 32e équipe de la Ligue nationale. Heureusement pour eux, le Québécois Yanni Gourde était là pour jouer les héros. Du côté des Stars, ils ont été dominés pendant 40 minutes devant leurs partisans. Avec un bon départ, et encore un peu de magie de Joe Pavelski, auteur de quatre filets dans cette rencontre, Dallas pourrait y croire.

Prédiction : Victoire des Stars de Dallas – 1,46

Basketball : Lakers de Los Angeles c. Warriors de Golden State

Les amateurs de basketball se frottent les mains à la vue de ce nouveau duel entre les super vedettes LeBron James et Steph Curry. Le franc-tireur des Warriors a eu le dessus sur son expérimenté rival au premier duel, mais les Lakers l’ont néanmoins emporté 117 à 112, au Chase Center. Quatre joueurs des visiteurs ont amassé 19 points ou plus, ce qui a ultimement fait la différence. Derrière Curry, Klay Thompson et Jordan Poole, il ne faudrait pas que Andrew Wiggins ou Draymond Green se contentent de rôles effacés pour les Warriors. Un nouveau gain des Lakers pourrait semer la consternation chez les favoris.

Prédiction : Victoire des Lakers de Los Angeles – 2,95

Hockey : Panthers de la Floride c. Maple Leafs de Toronto

Jusqu’où iront les Panthers en séries? C’est la question que se posent beaucoup de partisans après la confortable victoire de 4 à 2 des visiteurs au Scotiabank Arena, mardi. Après avoir éliminé les Bruins de Boston, les gros chats ne semblent pas rassasiés. Les Leafs n’auront pas le choix de s’adapter et d’entrer dans le jeu très physique des Panthers. Rappelons également que Toronto avait perdu le premier affrontement contre le Lightning de Tampa Bay il y a deux semaines. Les hommes de Sheldon Keefe sont dans un état d’esprit différent cette année, et cela devrait se ressentir dans la deuxième rencontre.

Prédiction : Victoire des Maple Leafs de Toronto – 1,52