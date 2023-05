Les Maple Leafs avouent qu’ils ont dormi au gaz

Pris de vitesse à certains moments par les Panthers de la Floride durant le match initial de leur série de deuxième tour, les Maple Leafs de Toronto refusent de céder à la panique et entendent bien profiter du soutien de leurs partisans pour retrouver la voie du succès au Scotiabank Arena.

Vaincus 4 à 2 par les tombeurs des puissants Bruins de Boston, mardi, les hommes de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe ont payé cher certaines erreurs, notamment sur une montée au filet de Carter Verhaeghe tard lors de l’engagement médian. Plus tôt dans l’affrontement, Nick Cousins a pu saisir un retour de lancer pour ouvrir le pointage. Bref, le jeu défensif n’était pas à point et Keefe s’attend à mieux jeudi, jour du match 2 de la série.

«Ce fut un cran plus rapide que dans la confrontation précédente [contre le Lightning de Tampa Bay] et cela nous a rattrapés. Nous avons commis des erreurs qu’on ne voyait pas avant. Bravo à la Floride, qui a disputé une excellente partie. Néanmoins, c’est une longue série et nous effectuerons des ajustements», a-t-il promis, tel que rapporté par le quotidien «Toronto Sun».

«Dans leur formation, il y a du talent de haut niveau pouvant réussir beaucoup de jeux à un rythme accéléré. Quand vous faites une erreur, le temps pour la réparer est inexistant, car ils réaliseront le jeu et attaqueront le filet avec le sentiment d’urgence d’agir», a également indiqué le pilote.

Un gardien philosophe

Pour sa part, le gardien Ilya Samsonov semble peu inquiété par l’échec encaissé d’entrée de jeu. La rencontre suivante sera meilleure, tout simplement, croit-il.

«Retournons dans nos maisons pour aller manger et dormir. Demain, le soleil se lèvera», a-t-il philosophé.

Toutefois, cette sérénité à elle seule ne suffira pas devant des opposants ayant le vent en poupe. «Ils misent sur une équipe robuste, a qualifié le défenseur Luke Schenn au sujet des Panthers. Je ne sais pas si on leur donne suffisamment de crédit ailleurs dans la ligue. Ils sont lourds en échec-avant. Sauf que pour toute autre série éliminatoire, je m’attends à ce que ce soit un peu plus physique à mesure que ça avancera.»

Et en offensive, des corrections sont demandées malgré les 36 tirs envoyés vers Sergei Bobrovsky. «Nous essayons de marquer en avantage numérique et de réussir des jeux. Autour du filet, nous avons bien fait. Seulement, il faut accomplir un meilleur travail pour récupérer les retours», a considéré l’attaquant Mitchell Marner.

TVA Sports diffusera la rencontre de jeudi prévue à 19 h.