L’entraîneur des Panthers transmet un message bien visible aux arbitres de la LNH

En dépit des succès de ses Panthers de la Floride, l’instructeur-chef Paul Maurice retient quelques éléments négatifs des derniers jours, plus particulièrement le travail des arbitres.

Les siens ont certes gagné 4 à 2 le premier match de leur série de deuxième tour contre les Maple Leafs de Toronto, mardi, sauf qu’il a pris note des décisions des officiels Kelly Sutherland et Trevor Hanson sur la glace du Scotiabank Arena. À vrai dire, il a comptabilisé les pénalités imposées au cours de la soirée et il a constaté que sa troupe avait visité le cachot plus souvent que les Leafs. Voyez la séquence dans la vidéo ci-dessus.

À lire aussi: Des propos grossophobes de Subban sèment la controverse

Aussi, quand Sam Bennett a écopé d’une double punition mineure pour un bâton élevé à l’endroit de Ryan O’Reilly avec moins de 40 secondes à écouler à l’affrontement, Maurice a interpellé les arbitres à l’aide de ses deux mains croisées sur sa poitrine : l’une indiquait le chiffre 1 et l’autre, le 5. Le tout évoquait les cinq pénalités décernées aux Panthers ainsi que la seule du clan torontois.

Après le duel, le pilote a mentionné aux médias ne pas être surpris de ces statistiques.

«Nous avons simplement accepté le fait qu’on va se retrouver plus souvent au banc que l’adversaire. Parce que c’est cela qui s’est passé dans les huit derniers matchs», a-t-il dit.

Le deuxième rendez-vous de la série Panthers-Leafs se tiendra jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA Sports.