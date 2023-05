Le nouveau Corey Perry

Publié aujourd'hui à 09h25

Que vous aimiez ou pas Matthew Tkachuk, il est impossible de demeurer insensible à ses performances.

Il dérange. Il frappe. Il se bat. Il nargue. Il donne des coups après le coup de sifflet. En plus, il est capable de répondre de ses actes en produisant offensivement dans des moments importants.

Bref, c’est un fatigant. Ça doit tellement devenir une bataille mentale pour l’autre équipe de l’affronter, surtout en séries.

Selon moi, Tkachuk est devenu la version 2023 de Corey Perry. Je trouve qu’il y a de plus en plus de similitudes entre Tkachuk et Perry.

Deux ailiers. Deux gabarits semblables. Les deux sont passés par les Knights de London. Les deux ont gagné la Coupe Memorial. Deux choix de première ronde.

Les deux pratiquent un style de jeu identique, soit hargneux, dérangeant et physique. Les deux n’ont peur de rien. Les deux savent déranger l’adversaire. Tout semble calculé dans leur cas.

Dans ses bonnes années, Perry était l’un des meilleurs offensivement de la LNH. Tkachuk fait partie de l’élite présentement.

Perry a souvent connu de grandes performances alors que l’occasion était grande. Il a notamment cinq buts en prolongation en carrière en séries éliminatoires. Tkachuk, lui, réalise de très bonnes performances durant les présentes séries.

Maintenant âgé de 37 ans, Perry n’a plus le même aplomb offensif, mais il continue de déranger. De son côté, Tkachuk a 25 ans et il fait exactement ce que Perry faisait au même âge.

Perry a tout gagné dans sa carrière. Coupe Memorial, Championnat du monde junior, Championnat du monde senior, Coupe du monde, médaille d’or aux Jeux olympiques, la Coupe Stanley, un trophée Hart et un trophée Maurice-Richard. Il s’en va au Temple de la renommée, il n’y a aucun doute dans mon esprit.

Tkachuk a beaucoup de chemin à parcourir avant de rejoindre Perry à ce chapitre. On verra ce que l’avenir lui réservera.