Lance Stroll espère moins de problèmes à Miami

En 2022, Lance Stroll avait dû composer avec une voiture récalcitrante à Miami, mais avait tout de même terminé au 10e rang du Grand Prix. On est en droit de se demander ce que pourrait maintenant accomplir le Québécois en Floride avec une monoplace très performante.

Le pilote de l’écurie Aston Martin accumule les bons résultats en ce début de campagne, dont une septième position le week-end dernier en Azerbaïdjan. Quelques jours plus tard, le grand cirque de la Formule 1 est aux États-Unis pour une deuxième épreuve en autant de semaines.

Pour le site web de son équipe, Stroll est revenu sur son expérience de l’an dernier à Miami. Après une 10e place en qualifications, il a été relégué à l’arrière en raison d’ennuis de température de carburant.

«J’ai des sentiments mitigés par rapport à l’an dernier. J’avais dû partir des puits en raison d’un problème avant la course, mais j’ai réussi à me battre pour remonter le peloton et finir 10e, ce qui était un plutôt bon résultat, a-t-il raconté mercredi. La piste elle-même est rapide, mais difficile : comme un circuit urbain devrait l’être.»

Stroll aime beaucoup ces pistes plus techniques avec de nombreux virages. Il ne s’agira que du deuxième Grand Prix à Miami, mais le premier avait été un véritable succès aux guichets. Sur la piste, il faut garder les deux yeux bien ouverts.

«Tu dois être prêt à prendre des risques, mais tu peux être puni pour avoir dépassé les limites [de la piste]. C’est ce que j’aime, par contre! Comme toujours, nous pousserons durant la fin de semaine pour nous assurer que nous sortons de ce programme double en sachant que nous avons fait de notre mieux pour inscrire des points», a assuré Stroll.

À 27 points, le Montréalais occupe le huitième échelon du classement des pilotes. Du côté des constructeurs, Aston Martin figure au deuxième rang.